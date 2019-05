Cod rosu de inundatii in Bistrita Nasaud. Populatia a fost avertizata prin Ro Alert

Ziare.

De asemenea, este cod portocaliu de inundatii pe raurile din bazinul hidrografic Sieu.Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), vineri, pana la ora 15:00, este valabil codul rosu de inundatii."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore si propagarii, se vor produce in continuare cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe cursul superior al raului Dipsa (afluent al raului Sieu), judetul Bistrita-Nasaud", a transmis DSU.La randul lor, reprezentantii ISU Bistrita-Nasaud au precizat ca s-a transmis avertizare prin Ro Alert pentru comunele Teaca, Galatii Bistritei si Lechinta."Au fost activate Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei si grupa operativa a ISU BN", au transmis autoritatile din judet.De asemenea, potrivit DSU, este cod portocaliu de inundatii pe raurile din bazinul hidrografic Sieu."Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe raurile din bazinul hidrografic Budac", a mai transmis DSU.In ultimele 24 de ore, ploile si inundatiile au produs efecte in judetele Bistrita Nasaud, Gorj, Hunedoara, Maramures, Mures si Teleorman, fiind afectate 22 de localitati. Pompierii au evacuat apa din 73 de subsoluri si beciuri, 30 de gospodarii, 17 case si 4 obiective sociale.De asemenea, din cauza existentei riscului de revarsare a raului Lut, pentru protectia populatiei si a locuintelor din localitatea Voivodeni (MS), salvatorii si autoritatile locale au actionat pentru ridicarea unui dig de protectie din saci de nisip.Iata ce pagube au produs in ultimele zile inundatiile