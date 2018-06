Ploile si furtunile pun stapanire pe mare parte din tara: Cod rosu de inundatii si ploi abundente in Caras-Severin. Alte judete, vizate de cod portocaliu

Copaci doborati de furtuna in Craiova

MAI: Se asigura rezerva de personal

Ziare.

com

Sub cod portocaliu de ploi si vijelii se afla judeteleDoua persoane din judetul Mehedinti se afla in stare grava, dupa ce au fost lovite de un fulger, in aceasta seara In Caras-Severin este in vigoare si un, un drum judetean fiind inchis temporar, iar mai multe strazi din localitatea Slatina fiind, de asemenea, inundate, in urma unei viituri.din cauza ploilor puternice.O viitura puternica s-a produs, miercuri seara, pe paraul Slatina, din judetul Caras-Severin, care a iesit din albie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, au fost inundate mai multe strazi din localitatea Slatina, fara a fi afectate gospodarii."Ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, DJ 582 a fost inchis temporar intre localitatile Brebu Nou si Slatina Timis", a aratat ISU Caras-Severin.De asemenea, din cauza ploilor puternice, o gospodarie din localitatea Borlova a fost izolata de apa, iar. Totodata, o curte a fost inundata in localitatea Valisoara.Opt localitati din judetul Caras-Severin sunt nealimentate cu energie electrica. Este vorba de Jupa, Zagujeni, Zorlencior, Cornutel, Maciova, Cavaran, Sacu si Domasnea.Judetul Caras-Severin se afla sub cod rosu de inundatii, miercuri, pana la ora 24:00.Fenomenele vizate sunt: scurgeri de pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte severe de inundatii, posibile depasiri ale cotelor de atentie pe raurile din bazinele Bistra, Timis, Poganis, Tau si Golet.Mai multi copaci au cazut pe strada, in Craiova, judetul Dolj, iar in unul dintre cartierele orasului acoperisul unui bloc a cazut intr-o parcare avariind mai multe autoturisme, din cauza furtunii de miercuri seara.Purtatorul de cuvant al ISU Dolj, Florin Cocosila, a declarat ca pompierii intervin in toate zonele, pentru a limita proportiile vijeliei."Se actioneaza la un copac cazut pe strada Matei Millo, altul in cartierul Facai. Intre timp, a mai venit un apel pentru a interveni la un acoperis de bloc in cartierul 1Mai, cazut in parcare. Din discutiile cu locatarii, masinile sunt usor avariate", a afirmat reprezentantul ISU Dolj.Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca sunt mobilizati pentru a interveni peste 3.300 de pompieri in toate zonele afectate si s-a impus asigurarea rezervei de personal.Potrivit unui comunicat al MAI transmis miercuri seara, nu au fost inregistrate efecte deosebite cauzate de ploile abundente, insa angajatii MAI din judetele vizate de avertizarea cod rosu, respectiv Timis si Caras Severin, au fost mobilizati pentru a putea interveni in cel mai scurt timp, daca situatia o va impune.In tara, peste 3.300 de pompieri cu peste 2.200 de mijloace tehnice sunt gata de interventie in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase.De asemenea, mai arata MAI, s-a dispus asigurarea rezervei de personal, pentru a putea fi suplimentate efectivele de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta, iar in zonele vizate sunt monitorizate permanent cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor acestora poate produce inundatii.