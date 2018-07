Stare de alerta: Cod rosu de inundatii in 3 judete, unde vor fi depasite cotele de pericol

Ziare.

com

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale COTELOR DE PERICOL pe raurile din bazinele hidrografice: Oltet - bazin superior, Cerna (afluent al Oltetului), Olt - afluentii aferenti sectorului aval confluenta Lotru - amonte Ac. Ionesti, judetele Valcea, Gorj si Arges", potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.Atentionarea a intrat in vigoare marti dimineata la ora 09:20 si este valabila pana seara, la ora 20:00.Hidrologii mai avertizeaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare in bazinele hidrografice: Oltet, Cerna, Olt - afluentii de dreapta aferenti sectorului avertizat.In acest context amintim ca marti vom fi inca sub incidenta a doua atentionari de tip cod galben si portocaliu de ploi valabile pentru intreaga tara , care vor expira la ora 21:00.Codul portocaliu vizeaza 18 judete din partea de sud a tarii, Oltenia, vestul si nordul Munteniei, sudul si vestul Transilvaniei precum si jumatatea de sud a Banatului si in sud-vestul Moldovei.Avertizarea de tip cod galben vizeaza restul tarii si este valabila tot pana marti, la ora 21:00. cum va fi azi vremea in restul tarii , dar si prognoza meteo pana pe 22 iulie