Dancila se duce cu trei ministri in zonele inundate... dupa ce pericolul a trecut

Bilantul inundatiilor

Ziare.

com

"Primul-ministru Viorica Dancila, insotita de mai multi membri ai Cabinetului, se deplaseaza astazi in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor si comunitatilor afectate", se arata in documentul remis luniAlaturi de Dancila vor pleca si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea.Asta in contextul in care ministrul de Interne a anuntat, duminica seara, ca situatia s-a stabilizat, iar autoritatile actioneaza acum pentru indepartarea efectelor. Dan a mai afirmat ca a discutat cu comisarul european Corina Cretu despre posibilitatea activarii mecanismului fondului de solidaritate al Uniunii Europene in cazul Romaniei, pentru a-i ajuta pe oamenii din zonele afectate cu alimente si cu repararea gospodariilor distruse de ape.Corina Cretu a precizat, duminica seara, ca atat ea, cat si serviciile Comisiei Europene sunt la dispozitia autoritatilor romane pentru ajutor Totusi, amintim ca, in prezent, cinci tronsoane de drum national din judetele Covasna, Harghita, Neamt, Suceava si Valcea mai sunt blocate luni din cauza inundatiilor. Traficul feroviar este afectat, de asemenea, in judetele Brasov, Teleorman si Valcea.Pana la ora 16:00, in tara, este valabila o avertizare cod portocaliu de inundatii, pentru rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Botosani si Iasi.Furtunile din ultimele zile au lasat prapad in urma si continua sa isi faca simtite efectele. In unele zone apele au trecut, dar oamenii au ramas sinistrati cu casele si gradinile distruse, in timp ce in altele exista in continuare in vigoare codul portocaliu.In toata tara,si s-a intervenit in aproape. O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, din Botosani, a murit dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabusit peste ea; un barbat care a incercat sa traverseze calare raul Doamnei din judetul Arges a murit dupa ce a fost luat de o viitura; in judetul Vrancea, o femeie de 70 de ani a fost gasita moarta in apropierea unui parau care s-a revarsat din cauza ploilor abundente si un barbat din Neamt, a carui sotie a anuntat disparitia sa sambata, a fost gasit mort duminica intr-un parau.Iata care este situatia in cele mai afectate judete