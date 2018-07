De o saptamana tot nu se circula pe 3 DN-uri, iar inundatiile revin in forta

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, traficul este inchis in judetul Covasna pe DN 11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Catrusa, in judetul Suceava pe DN 2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava si in judetul Vrancea, pe DN 2L, in localitatea Soveja.Circulatia este intrerupta si pe doua drumuri judetene, respectiv DJ 112A Targu Trotus - Tuta si DJ 252B Racatau de Jos - Pincesti din judetul Bacau.Traficul este, de asemenea, ingreunat in judetul Prahova pe DJ 102I Valea Doftanei - Campina, pe DJ 101S Valea Doftanei - Secaria, si in judetul Suceava pe DJ 177A, in zona localitatii Doroteia.Circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila, din judetul Brasov, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri . Pe aceasta sectie de cale ferata circula insa doar garniturile unui operator privat.Situatia risca sa se inrautateasca in trafic, avand in vedere ca hidrologii au emis noi avertizari de inundatii: astfel, un cod galben este valabil pentru 30 de judete, de sambata la pranz pana marti. Totodata, a fost emisa o avertizare de tip cod portocaliu de inundatii pentru 13 judete, valabila de duminica, de la ora 09:00, pana luni la miezul noptii.Vezi zonele afectate de noile coduri de inundatii , dar si ce ne pregateste vremea, avand in vedere ca ANM a emis cod galben valabil trei zile in aproape toata tara.