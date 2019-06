Doua comune din Vrancea sunt rupte de lume, dupa ce viitura a distrus drumul (Foto)

Ziare.

Autoritatile dau asigurari ca nu exista femei insarcinate care trebuie sa nasca sau persoane care sa necesite dializa in Spulber si Nereju, astfel ca nu se poate vorbi despre urgente majore in comunitatile izolate.Potrivit reprezentantilor ISU Vracea, in localitatea Nereju, scurgerile de pe versanti au provocat tasarea pe o lungime de aproximativ 100 metri a DJ 205D, la km 19.Avand in vedere situatia creata, s-a dispus inchiderea drumului. Accesul in zona se poate face pietonal.Pentru remediere, la fata locului intervin echipaje ale administratorului drumului, echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta din localitatile Spulber si Nereju, precum si un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pentru recunoasterea, evaluarea si monitorizarea zonei.In urma informarilor primite de la medicii de familie, in zona nu sunt femei gravide peste luna a patra si nici persoane care sa necesite dializa.Tot in judetul Vrancea, pompierii actioneaza, miercuri dimineata, cu o motopompa pentru evacuarea apei de din vecinatatea DN2 E85 - Bariera Marasesti.