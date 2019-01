Doua sate din Valcea si Bistrita, izolate din cauza unei avalanse si a unui drum rupt

Ziare.

Potrivit ISU Valcea, alunecarea de teren s-a produs din cauza infiltratiilor."A avut loc o rupere a platformei de drum comunal, in comuna Slatioara, zona Coasta Corbului. Din cauza infiltrarilor de apa s-a produs o alunecare de teren care a dus la prabusirea platformei drumului comunal ce face legatura intre comunele Slatioara si Vaideeni, pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Este vorba de un drum asfaltat cu o latime a caii de rulare de aproximativ 4 metri", au transmis reprezentantii ISU Valcea.Sursa citata a aratat ca sunt afectate 50 de gospodarii, iar autoritatile locale s-au mobilizat pentru repararea provizorie a drumului.In Bistrita Nasaud, 200 de localnici din comuna Rodna sunt izolati, dupa ce o avalansa a blocat drumul de acces, fiind a doua avalansa inregistrata in ultimele 24 de ore. Autoritatile intervin cu mai multe utilaje pentru curatarea drumului."Am avut si ieri probleme, a fost blocat drumul de o alta avalansa, l-am deblocat si astazi a fost o noua scurgere de pe versanti. Stratul de zapada este mult mai gros decat in alti ani. Chiar astazi am stabilit cu Comitetul pentru Situatii de Urgenta sa trecem la montarea unei plase de avalansa care sa opreasca avalansa la jumatate versantului si atunci nu vom mai avea probleme. Asa se procedeaza in Alpi, in alte tari, am vazut ca exista acest tip de plase. (...) Avalansele nu creeaza probleme deosebite, dar grija noastra este sa nu suprinda pe cineva in timp ce vine la vale", a declarat primarul comunei Rodna, Valentin Grapini.