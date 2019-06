Drumuri nationale afectate de inundatii. Pe centura Capitalei sunt 40 cm de apa

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza apei acumulate pe carosabil ca urmare a conditiilor meteo din ultima perioada, miercuri dimineata, circulatia rutiera este intrerupta pe DN 73D Pitesti - Campulung, la kilometrul 41, in localitatea Boteni, judetul Arges.In judetul Teleorman, pe DN 6 Bucuresti - Alexandria, la kilometrul 61, din cauza precipitatiilor din ultima perioada, raul Calniste a crescut, a iesit din matca si a inundat partea carosabila (in zona Draganesti Vlasca)."Apa masoara in aceasta dimineata 10-15 cm. Se circula pe ambele fire, ingreunat, dirijat de Politie", a transmis Infotrafic.Potrivit sursei citate, in judetul Ilfov, pe Centura Bucuresti, intre km 59 - 61 firul 2 (sens Chitila - A A1) circulatia este inchisa din cauza acumularilor de apa de pe partea carosabila. In zona s-au strans 30-40 de centimetri de apa pe carosabil, fiind prezente echipaje de la Politia Rutiera, ISU si CNAIR."Circulatia este deviata pe firul 1 (sens A1-Chitila) unde se circula pe cate o banda in ambele sensuri de mers", a mai transmis Infotrafic."Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp", au transmis meteorologii.