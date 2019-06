Drumuri nationale si judetene blocate din cauza inundatiilor

Ziare.

Astfel, conform centralizarii realizate la nivelul Centrului National de Conducere Integrata care functioneaza la nivelul MAI, s-a actionat in 14 localitati din 6 judete - Arges, Dambovita, Hunedoara, Harghita, Teleorman si Vaslui, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 19 case, 97 beciuri/subsoluri, 62 curti, 70 fantani, precum si pentru degajarea a 11 copaci cazuti pe carosabil, o casa si un autoturism, precizeaza MAI.De asemenea, in localitatea Croitori (Dambovita) au fost evacuate preventiv la rude 3 persoane (2 adulti si 1 minor) . Totodata, pompierii si autoritatile locale au intervenit in sprijinul oamenilor pentru inlaturarea cantitatilor de apa din case, pentru decolmatarea fantanilor si degajarea drumurilor.Circulatia rutiera este blocata din cauza apei, aluviunilor si alunecarilor de teren pe un drum national (DN 73D - Arges) si un drum judetean (DJ 203K - Buzau), respectiv restrictionata pe un drum national (DN 17A - Suceava) si 2 drumuri judetene (DJ 205D - Vrancea si DJ 609 - Timis).Circulatia rutiera a fost temporar blocata pe 3 drumuri nationale (DN 51 - Teleorman, DN 6 - Teleorman si DN 5C - Teleorman) si 2 drumuri judetene (DJ 504 - Teleorman si DJ 506B - din acelasi judet).Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, ultimele avertizari cod galben si cod portocaliu ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate sunt valabile pana luni, 10 iunie, ora 03,00, respectiv duminica, la ora 21,00, pentru zona Moldovei, Dobrogea si Muntenia.Ramane valabila pana la data de 11 iunie, ora 23,00 o informare meteorologica referitoare la manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate.De asemenea, in ceea ce priveste posibile scurgeri de pe versanti, viituri rapide, precum si depasiri ale cotelor de aparare ale raurilor, sunt in vigoare coduri galbene si portocalii ce vizeaza majoritatea bazinelor hidrografice pe intreg teritoriul tarii, inclusiv fluviul Dunarea.In zonele unde fenomenele meteo severe nu se mai manifesta au fost organizate comisiile de evaluare pentru intocmirea rapoartelor, astfel incat sa se stabileasca necesarul de ajutoare pentru persoanele afectate, precizeaza MAI.