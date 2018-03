Dunarea s-a revarsat la Sulina. Apa a ajuns si intr-un cartier de locuinte

Ziare.

In cartierul Prospect, apele au iesit din matca, iar vantul puternic a favorizat inundatiile.Mai jos puteti urmari imagini postate pe Facebook de un localnic.Vestile pentru perioada urmatoare nu sunt imbucuratoare. Apele Dunarii vor creste in continuare. Sambata, dimineata, la ora 06:00, a intrat in vigoare o avertizare hidrologica de tip cod portocaliu de inundatii, care vizeaza albia Dunarii, zona Harsova-Braila si Delta Dunarii. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor precizeaza ca aceasta avertizare expira abia pe 31 martie, la ora 18:00. Pana atunci, specialistii se asteapta ca Dunarea va depasi cotele de inundatii si spun ca exista riscul unor viituri care pot duce la inundatii.Vor fi afectate judetele Constanta, Braila si Tulcea.