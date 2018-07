Dupa ce furtunile au ucis 4 oameni, Dancila s-a dus in zonele inundate: Pentru noi primordial a fost sa nu avem victime (Video)

Bilantul inundatiilor

Ziare.

com

La Buzau, Dancila, echipata cu cizme de cauciuc, a facut cativa pasi prin noroi pentru a evalua situatia in teren. Alaturi de ea se afla si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si ministrul Agriculturii, Petre Daea."Am vrut sa facem... facem de fapt o misiune de evaluare, vrem sa vedem ce s-a intamplat, sa vedem de ce au nevoie autoritatile locale, sa vedem situatia existenta in teren, sa grabim evaluarea, astfel incat oamenii care au fost loviti de aceste fenomene sa poata sa aiba un ajutor imediat.Si cred ca acest lucru, prezenta noastra aici, ne face sa avem o idee asupra a tot ceea ce s-a intamplat la fata locului. Vrem sa vorbim si cu oamenii, sa vedem care sunt problemele existente in acest moment. Stim ca pana acum s-a actionat bine, vreau sa-i felicit pe toti cei implicati. Pentru noi primordial a fost sa nu avem victime, oamenii sa fie pe primul loc, si acum Guvernul e implicat in mod direct in a ajuta toate comunitatile care au suferit", a spus Dancila in fata camerelor de filmat.Intrebat daca are Guvernul bani pentru a acoperi toate pagubele, premierul a spus ca va accesa si Fondul de Solidaritate la nivelul UE, dar ca pana atunci Executivul pune "fondurile la bataie"."Speram ca pana joi sa avem toate evaluarile si in sedinta de guvern de joi sa aprobam deja ajutorul pe care oamenii il asteapta de la noi. Incercam sa acoperim toate aceste probleme, am vorbit si cu comisarul european Corina Cretu, sa putem sa accesam si Fondul de Solidaritate, pentru ca pagubele sunt foarte mari si trebuie sa ne gandim la tot ceea ce s-a intamplat.Avem fonduri, vom vedea cum vom face sa acoperim aceste pagube, am si intervenit, dar o sa apelam si la Fondul de Solidaritate. Dar trebuie sa punem la bataie pana atunci fondurile pe care le avem, oamenii vor ajutorul acum, nu peste jumatate de an", a mai spus Dancila.Potrivit unui anunt al Guvernului, tot azi, dupa ce termina vizita la Buzau, Dancila va face evaluari similare in teren si in judetele Bacau, Covasna si Brasov.Si ministrul de Interne, Carmen Dan, anuntase duminica seara ca a discutat cu comisarul european Corina Cretu despre posibilitatea activarii mecanismului fondului de solidaritate al Uniunii Europene in cazul Romaniei, iar Corina Cretu a raspuns ca atat ea, cat si serviciile Comisiei Europene sunt la dispozitia autoritatilor romane pentru ajutor Carmen Dan a mai spus ca situatia s-a stabilizat, iar autoritatile actioneaza acum pentru indepartarea efectelor. Totusi, amintim ca, in prezent, cinci tronsoane de drum national din judetele Covasna, Harghita, Neamt, Suceava si Valcea mai sunt blocate luni din cauza inundatiilor. Traficul feroviar este afectat, de asemenea, in judetele Brasov, Teleorman si Valcea.Pana la ora 16:00, in tara, este valabila o avertizare cod portocaliu de inundatii, pentru rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Botosani si Iasi.Furtunile din ultimele zile au lasat prapad in urma si continua sa isi faca simtite efectele. In unele zone apele au trecut, dar oamenii au ramas sinistrati cu casele si gradinile distruse, in timp ce in altele exista in continuare in vigoare codul portocaliu.In toata tara,si s-a intervenit in aproape. O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, din Botosani, a murit dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabusit peste ea; un barbat care a incercat sa traverseze calare raul Doamnei din judetul Arges a murit dupa ce a fost luat de o viitura; in judetul Vrancea, o femeie de 70 de ani a fost gasita moarta in apropierea unui parau care s-a revarsat din cauza ploilor abundente si un barbat din Neamt, a carui sotie a anuntat disparitia sa sambata, a fost gasit mort duminica intr-un parau.Iata care este situatia in cele mai afectate judete