E cod rosu de inundatii in Brasov si Covasna! 100 de oameni vor fi evacuati dupa ce un dig s-a crapat

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor ISU Covasna, pe raul Tarlung in apropierea localitatii Lunca Marcusului, s-a creat o bresa in dig, astfel ca sambata dimineata s-a ordonat evacuarea a 30 de locuinte, respectiv peste 100 de persoane.Sursele citate au aratat ca persoanele care trebuie sa isi paraseasca locuintele sunt duse in caminul cultural al localitatii, pus la dispozitie de primarie.Situatia s-a putea inrautati in zona, in conditiile in carefenomene periculoase putand sa se produca mai ales in zona localitatii Bacel, la confluenta cu raul Negru, in Covasna.Potrivit reprezentantilor Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile din bazinele hidrografice Tarlung - bazin mijlociu si inferior, in judetele Brasov si Covasna.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinul inferior al raului Tarlung, in zona de confluenta cu raul Negru (zona localitatii Bacel - judetul Covasna), mai arata INHGA. Atentionarea hidrologica este in vigoare pana sambata seara, la ora 18.00