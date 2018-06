Furtunile fac ravagii in Romania: Tornade, viituri, apa de 1,5 metri in case, mii de oameni fara curent (Video)

Oameni in stare de soc dupa ce aproape s-au inecat in propriile case

Mii de oameni fara curent

Batran salvat de pe Dunare

Ziare.

com

Ba chiar au fost inregistrate doua in apropierea comunei Cuca, din judetul Galati. Un internaut a postat pe Facebook imagini video de pe un camp din apropierea comunei Cuca, unde s-au produs doua tornade. "In apropriere de comuna Cuca. Galati. Asa ceva nu am vazut decat in filme...", a scris barbatul pe Facebook.In judetul Galati, in urma unei ploi torentiale traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe DN25, iar in comuna Slobozia Conachi sunt gospodarii si strazi inundate.Vineri seara, judetul Galati s-a aflat sub cod portocaliu de ploi torentiale si furtuni. La aceasta ora, traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe DN 25, in zona localitatii galatene Vames, dupa ce soseaua a fost inundata.Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a declarat pentru News.ro ca traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe o portiune de circa 50 de metri pe DN 25, in zona localitatii galatene Vames, unde apa masoara pe carosabil circa 25 de centimetri, in urma unei ploi torentiale. Chirita a precizat ca statia de desecare din zona va fi pornita pentru evacuarea apei.Primarul comunei Slobozia Conachi, Emil Dragomir, a postat pe Facebook imagini video din localitate in care se vad gospodarii si strazi inundate.In judetul Alba, in comuna Cricau, mai multe persoane au fost salvate de fortele de interventie, dupa ce apa din casele lor a ajuns la 1,5 metri, in urma unei viituri care a acoperit toate drumurile din localitate.Prefectul judetului Alba, Danut Emil Halalai, a declarat pentru Mediafax ca cel putin sapte persoane din comuna Cricau au fost salvate de fortele de interventie si preluate de echipajele medicale, fiind in stare de soc, dupa ce apa care a intrat in casele lor avea, in unele locuri, 1,5 metri.De asemenea, drumurile din localitate si imprejurimi au fost blocate, mai multe masini au fost luate de viituri, iar apa a produs avarii in gospodarii, dupa ce a plouat torential cateva ore, iar paraurile s-au revarsat.Oamenii spun ca asemenea inundatii nu au mai vazut niciodata, iar multi sunt in stare de soc.De asemenea, si in comunele invecinate, Bucerdea si Ighiu, drumurile si zeci de case au fost inundate. Localitatile mentionate au fost sub avertizare cod portocaliu de inundatii.Si in Harghita ploile au produs inundatii si pagube. Aproape 6.000 de familii au ramas vineri fara energie electrica si zeci de gospodarii au fost inundate.Furtunile puternice au produs avarii la retelele de tensiune si mai multe echipe ale distribuitorului sunt pe teren si incearca remedierea defectiunilor.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, localitatile nealimentate sunt Tulghes (sate Tulghes, Recea), Corbu (sate Corbu, Capu Corbului), Sandominic, Tomesti, Odorheiu Secuiesc, Feliceni (sate Feliceni, Arvateni, Taureni, Hoghia, Forteni, Oteni, Cireseni, Polonita, Valeni, Alexandrita, Taureni), Darjiu (sate Mujna, Darjiu), Ulies (sate Ulies, Daia, Vasileni, Nicolesti, Petecu), Martinis (sate Locodeni, Chinusu) . Sunt afectate trei retele de inalta tensiune si 63 de posturi de transformare.De asemenea, paraul din localitatea Lunca de Jos s-a revarsat pe carosabil si a intrat in cinci pivnite si 20 de curti. Cinci podete de lemn si unul de beton sunt avariate. Judetul Harghita a fost sub avertizare cod galben de furtuni.De asemenea, si in Vrancea peste 4.600 de abonati din mai multe localitati au ramas pe intuneric dupa ce un copac a fost lovit de trasnet si a cazut pe reteaua de electricitate.Sunt nealimemtate localitatile Nistoresti, Naruja, Paltin, Spulber, Nereju, fiind afectate 60 de posturi cu 4.646 de abonati.Totodata, dn cauza precipitatiilor abundente pompierii militari au intervenit pentru evacuarea apei din 14 gospodarii din comuna Naruja, iar mai multe drumuei comunale au fost afectate de viituri.Probleme au fost si in Caras-Severin unde un batran de 85 de ani a iesit cu o barca cu vasle pe Dunare, dar a fost surprins de furtuna si nu s-a mai putut intoarce singur la mal.La fata locului s-au deplasat forte din cadrul Sectiei de Pomperi Moldova Noua, Politiei de Frontiera, Politiei Transporturi Navale si Capitaniei Portului Moldova Veche.Echipajul Politiei Navale a tractat barca barbatului pana la mal, in siguranta si acesta nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.