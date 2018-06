Furtunile si inundatiile fac victime in Valcea: Un barbat a murit luat de viitura

Ziare.

com

De asemenea, tot ca urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, paraul Stancalau pune in pericol un grup de gospodarii din localitatea Babeni.Populatia din aceasta zona a fost prealertata, iar acest parau este sub monitorizarea SGA si ISU Valcea, fiind luate masuri pentru consolidarea malului.Totodata, pe DJ 646E, in comuna Barabatesti, sat Bodesti, structura de rezistenta a podului care traverseaza raul Otasau a fost afectata din cauza aluviunilor. Traficul a fost deviat, iar sectorul de drum urmeaza sa fie semnalizat corespunzator.