Guvernul aloca 47 de milioane de euro pentru judetele afectate de inundatii

Banii, din Fondul de Interventie

In ce judete se reface infrastructura

Ziare.com

com

"La propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, astazi, in sedinta de Guvern a fost adoptata o hotarare prin care s-a decis alocarea a 212.159.000 de lei pentru refacerea infrastructurii locale afectate in 28 de judete ca urmare a cantitatilor foarte mari de precipitatii care", a precizat Nelu Barbu, la Palatul Victoria.Purtatorul de cuvant al Executivului a aratat ca banii vor fi alocati din Fondul de interventie prevazut in bugetul de stat pentru anul in curs.afectate de inundatiile din perioada martie - mai, cat si pentru comunitatile afectate de inundatiile din perioada iunie-iulie. In continuare se fac evaluari, avand in vedere ca in ultima perioada au mai fost precipitatii abundente in mai multe zone din tara si pe masura ce aceste evaluari sunt finalizate vom putea interveni", a mai spus Nelu Barbu.Potrivit unui comunicat de presa al MDRAP, din suma totala de 212,15 milioane de lei, 19,44 milioane de lei vor fi alocate pentru judetele Botosani, Brasov, Cluj, Covasna, Mehedinti, Mures, Suceava, Valcea, Vrancea - pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in perioada martie - mai 2018.Restul de 192,71 milioane lei vor fi dati pentru judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Valcea, Vrancea - pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse in lunile iunie si iulie 2018."Pagubele au fost estimate in baza evaluarilor facute de autoritatile administratiei publice locale, de Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si de catre Institutiile Prefectului din judetele afectate", mentioneaza comunicatul