Hidrologii au emis cod galben de depasire a cotelor de aparare pe anumite sectoare ale Dunarii, pana pe 31 martie

"Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara (sectiunea Bazias), se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii (aval de S.H.E.N. Portile de Fier), cu depasirea Cotelor de aparare", precizeaza INHGA.Astfel, INHGA a instituit, pentru intervalul, Cod galben pe Dunare,(judetele Teleorman, Giurgiu si Calarasi),(judetele Galasi si Tulcea), si pentru intervalulpe sector aval de S.H.E.N.(judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman),(judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Constanta, Tulcea si Galati)."Mentionam ca sectorul Dunarii aval Gruia este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire. Pe baza informatiilor actuale nu se prognozeaza posibilitatea aparitiei unor probleme deosebite ca urmare a propagarii viiturilor pe sectorul romanesc al Dunarii, dar este necesara o monitorizare atenta a evolutiei situatiei hidrometeorologice si respectiv a comportarii lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor", precizeaza INHGA.