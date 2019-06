Imaginile dezastrului din tara lasat de revarsarea apelor (Foto)

Foto: Ziare.com

Ziare.

com

Mai multe gospodarii din localitatea Bradu, judetul, au fost inundate."Pana acum sunt sapte curti afectate. Se actioneaza cu un echipaj de pompieri cu o motopompa si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta intervine cu o autospeciala si o motopompa", a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, citat de Agerpres.Conform acesteia, interventia este ingreunata de faptul ca nivelul apei este in crestere.Si insunt raportate probleme, unde in mai multe localitati viitura a ajuns in curtile oamenilor, iar pe anumite portiuni drumul spre Videle este acoperit cu apa.In, zece localitati, cu peste 1.800 de locuitori, au ramas fara energie electrica, luni."21 de posturi de transformare sunt nealimentate, 1.876 de cetateni ramanand fara energie electrica in locuinte. Sunt afectate localitatile: Tacuta, Mircesti, Cujba, Protopopesti, Dumasca, Murgeni, Carja, Ranzesti, Bogdanesti si Radesti. Cinci echipe ale furnizorului de electricitate lucreaza pentru remedierea defectiunilor aparute", a informat Prefectura Vaslui.In localitatea Domnesti din judetul, oamenii s-au trezit cu strazile si curtile inundate.Iata ce s-a intamplat in weekend in satul Rachita din Alba.Si in Arad a fost prapad in weekend. Si lucrurile nu par a se imbunatati. ANM a emis noi avertizari luni , care includ un cod portocaliu si unul galben de furtuni.A.G.