Inundatii in Arad si Cluj dupa furtuni: Drumuri blocate, masini luate de viitura

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, George Plesca, mai multe localitati din judet sunt afectate de inundatii, in urma ploilor torentiale. Cea mai grava situatie s-a produs in satul Belotint, din comuna Conop, unde o masina aflata in mers a fost luata de viitura."O masina a fost luata de viitura, in localitatea Belotint. Persoana a iesit din masina, a si sunat la 112. A fost recuperata de echipajul care a fost trimis in zona. Masina era in mers, viitura a venit de pe dealuri. Avem 17 pompieri care intervin cu motopompe, autospeciale, camioane", a declarat George Plesca.In urma furtunii, Drumul National 7 a fost blocat din cauza aluviunilor, iar la ora transmiterii acestei stiri se circula pe un sens."Pe Drumul National 7 se circula pe un sens, drumul national fiind blocat de aluviuni venite de pe deal si resturi de material lemnos. A fost blocat total aproximativ o ora. S-a reusit deblocarea unui sens de mers. Au intervenit pompierii, cei de la Drumuri Nationale, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Conop. Ne-au ajutat si cei de la Ocolul Silvic, cu un buldoexcavator. Au mai fost probleme in doua sate din comuna, Belotint si Chelmac, acolo sunt niste curti inundate", a mai spus George Plesca.Pompierii intervin, marti, si in satul Lalasint, unde sapte gospodarii au fost inundate.Pana la ora 20:00, localitatile Halmagiu, Varfurile, Halmagel, din judetul Arad, au fost sub avertizare cod galben, fiind anuntate averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului si conditii de grindina.Si in cluj au fost probleme. Drumul National 75 este blocat, marti seara, pe o portiune de peste 50 de metri, in localitatea Buru, din judetul Cluj, din cauza aluviunilor care au cazut pe carosabil. Circa 100 de masini sunt oprite in trafic pana la remedierea situatiei.Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca se intervine cu utilaje de la Primaria Iara si de la Drumurile Nationale pentru remedierea problemelor aparute dupa ce carosabilul a fost acoperit de aluviuni.Judetul Cluj a fost sub atentionare cod portocaliu de furtuni pana la ora 20.30