Inundatii in tara: numai in Alba, peste 400 de gospodarii au fost afectate

Potrivit unui comunicat transmis sambata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba, au fost inundate 51 de gospodarii din Talna, 150 de case din Ighiu si Bucerdea, 200 de la Cricau si altele din Alba Iulia, Blaj si Sebes.De asemenea, zeci de autovehicule au fost avariate. La Bucerdea, trei masini au fost luate de ape si proptite una peste alta.In ceea ce priveste drumurile, zeci de podete si drumuri comunale sau judetene sunt afectate, dupa ce apa a acoperit zeci de kilometri de drumuri din trei comune: Ighiu, Bucerdea si Cricau.Mai multe persoane au ramas blocate in case, din cauza apei care a patruns cu putere, fiind salvate de fortele de interventie si predate echipajelor medicale in stare de soc.De asemenea, mii de locuitori din judet au ramas fara energie electrica, la ora transmiterii acestei stiri fiind nealimentate 1270 de familii.In total, au fost mobilizate peste 200 de forte, pompieri, politisti, jandarmi, reprezentanti ai Apelor Romane, dar si militari. In ajutor au venit si salvatori din judetele invecinate, Hunedoara, Cluj, Bihor si Sibiu si s-a intervenit cu buldoexcavatoare, motopompe, autobasculante si autospeciale."In vederea asigurarii necesarului in regim de urgenta a apei potabile pentru populatia afectata, Crucea Rosie Romana - Filiala Alba Iulia impreuna cu SC Apa CTTA Alba si ISUJ Alba vor distribui apa potabila, in functie de nevoi. Se intervine in continuare pentru inlaturarea efectelor negative", arata CJSU Alba.Trei sferturi din Romania a fost, vineri, sub avertizare cod galben de furtuna. Tunete, fulgere si pe alocuri grindina au insotit ploile abundente, iar efectele au fost grave in unele zone.