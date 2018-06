Inundatii in toata tara, oameni izolati sau salvati cu barca din calea apelor (Foto&Video)

Ziare.

In Buzau a plouat foarte mult in ultimele doua zile, iar la iesirea din Ramnicu Sarat drumul a fost inundat, masinile abia reusind sa treaca prin apa. Si in oras au avut loc misiuni de evacuare a apei de pe mai multe strazi, dar si din gospodarii, informeaza Buzau Media In Tulcea a fost cod portocaliu de ploi pentru cateva ore, de ajuns pentru ca numeroase zone sa fie inudate. Cateva persoane au fost surprinse de o viitura, in timpul noptii de miercuri spre joi, pe DN 22A, intre localitatile tulcene Nicolae Balcescu si Ciucurova, anunta Pro TV.Ploaia a creat probleme si in Braila, mai multe strazi fiind acoperite de apa, creand probleme in trafic.La Slanic Moldova sunt avarii majore la retelele de utilitati: curent, gaze, apa potabila, caile de acces sunt si ele grav avariate, dupa cum a anuntat Primaria.In total, in Bacau peste 350 de localitati au fost afectate de inundatii. Peste 20 de oameni, intre care si copii, au ramas blocati in autoturisme pe DN 11, dupa ce soseaua a fost inundata si acoperita cu aluviuni.La Oituz, in satul Ferastrau, doua persoane au fost salvate cu barca din calea apelor, conform Ziarul de Bacau In localitatea Bod din Brasov, 11 locuinte din demisolul unui bloc au fost inundate, dupa ce nivelul paraului Ghimbasel a crescut, iar reteaua de canalizare a blocului a refulat. Si in orasul Brasov au fost probleme, dupa ce o strada a fost inundata, in zona trecerii pe sub un pod de cale ferata, anunta Digi 24.In Vrancea, o femeie din Campuri a fost evacuata dupa ce apa revarsata din paaraul Sisita a patruns in casa, conform Vrancea 24 De asemenea, in Vrancea si Buzau sute de familii au ramas izolate dupa ce un drum a fost distrus de ape.Citeste si Ploile nu se dau duse pana in weekend: Noi coduri si avertizari de vreme rea