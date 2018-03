Inundatiile au creat probleme in 38 de localitati din 14 judete. Sunt afectate peste 10 drumuri

Ziare.

In continuare sunt afectate trei drumuri nationale, noua drumuri judetene si un tronson de cale ferata.Potrivit MAI, ultimul bilant realizat joi seara arata ca s-au inregistrat efecte ale inudatiilor in 38 de localitati din judetele"Localitatile cel mai afectate au fost Capeni, din judetul Covasna si Augustin, din judetul Brasov. De aici au fost evacuate zeci de persoane, majoritatea la rude, situatia fiind in dinamica. In localitatea Augustin s-a reusit consolidarea digului de pe raul Olt si au fost remediate fisurile, in prezent actionandu-se pentru evacuarea apei", anunta MAI.Fortele MAI raman, in continuare, mobilizate in Covasna, cu precadere in zona localitatii Capeni, pentru monitorizarea situatiei si pentru a acorda sprijin populatiei.Conform ultimei centralizari, la nivelul intregii tari,"Mentionam ca aproximativ 5.000 de pompieri, jandarmi si politisti sunt in teren, cu peste 2.300 mijloace tehnice, intervenind in sprijinul comunitatilor afectate de fenomenele hidrologice periculoase. Monitorizarea situatiei si coordonarea actiunilor este realizata prin Centrul National de Conducere Integrata al MAI, completat cu grupa operativa a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta", mai precizeaza MAI.Ministerul Afacerilor Interne recomanda cetatenilor din zonele afectate de inundatii sa respecte recomandarile autoritatilor.Hidrologii au emis, joi, noi avertizari cod portocaliu si galben pentru treisprezece judete din centrul tarii, vizand cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, ca urmare a propagarii viiturilor produse anterior, cu depasiri ale cotelor de aparare