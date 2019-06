Inundatiile au facut pagube de 64 de milioane de lei infrastructurii din Prahova

Ziare.

com

Potrivit unei evaluari partiale realizate de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova, ploile de la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie au provocat pagube de aproximativ 64 de milioane de lei la infrastructura din 34 de orase si comune unde s-au produs inundatii si alunecari de teren.Joi, CJSU Prahova a votat un proiect de hotarare si cere Executivului alocarea acestei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului"In sedinta de astazi (joi - n.r.) asta am stabilit. Sedinta de saptamana viitoare, cand se vor finaliza toate constatarile pe teren si evaluarile, vom cere alte sume" a declarat prefectul judetului Prahova, Madalina Lupea, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri dupa amaiza, la finalul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Totodata, vor fi acordate ajutoare catre aproape doua sute de familii afectate de inundatii.Astfel, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectia Sociala acorda ajutoare pentru prevenirea riscului de excluziune sociala unui numar de 193 de familii, a anuntat seful institutiei, Narcis Toboc. Suma totala, alocata din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, este de 396.000 de lei, iar fiecare familie va primi intre 1.500 si 3.000 de lei, in functie de gradul de afectare a locuintei.In plus, doua familii, una din orasul Breaza si alta din comuna Sangeru, vor primi, conform legii, cate 5.000 de lei ajutoare de inmormantare, dupa ce un barbat din Breaza si patru copii, frati din Sangeru, au murit fiind luati de viituri.Astfel, conform evaluarilor, sapte locuinte au fost afectate in proportie de peste 90 la suta, peste 172 de case au fost afectate in proportie de peste 50 la suta si 14 locuinte cu un grad de avariere de sub 50 la suta.