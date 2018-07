Inundatiile continua sa faca probleme in judetul Sibiu: drumuri inchise, gospodarii sub ape

Ziare.

Pe Drumul Judetean 105A, la iesire din Marpod, circulatia este ingreunata, tot din cauza inundatiilor de duminica, potrivit sursei citate.Pe drumul dintre Raul Sadului si Sadu se circula, insa aici lucreaza echipe de interventie, dupa ce s-au rupt doi stalpi de lemn din cauza ploilor.Cele mai multe probleme au fost create de paraul Ilimbav, care a iesit din matca, punand in pericol si Statia de gaz, unde pompierii incearca sa degajeze apa.Pentru judetul Sibiu a fost emisa o avertizare cod galben de ploi.Aproape toate localitatile din judetul Sibiu au avut de suferit din cauza inundatiilor de la inceputul lunii si pana in prezent.Duminica au fost inundate mai multe gospodarii din sapte localitati - Marpod, Agnita, Nou Roman, Ilimbav, Glamboaca, Bungard si Talmaciu, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Un bilant provizoriu arata ca 18 gospodarii au fost inundate duminica in judetul Sibiu.