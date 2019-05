LIVE Furtuni in intreaga tara: Cod rosu de tornada in 3 judete. Rauri de jumatate de metru au acum 5 metri (Foto & Video)

LIVE TEXT

cod rosu, valabil pana la ora 22:00, a fost emis pentru Ialomita si Braila

Fetita de 3 ani luata de viitura in Prahova a murit

cod rosu de grindina si vant cu aspect tornadic in localitati din judetele Calarasi si Ialomita

Cinci persoane, intre care patru copii, au fost surprinse de viitura

S-au format viituri in mai multe zone, multe gospodarii au fost inundate, case luate cu totul de ape, si trenuri blocate dupa ce sinele s-au inundat. Totodata, un copil a murit si alti trei sunt dati disparuti dupa ce au fost luati de ape, in Prahova.Raurile s-au umflat din cauza ploilor torentiale. Un primar din Prahova spune ca, daca de obicei apa avea jumatate de metru, vineri a ajuns la 4-5 mertri.Trei judete sunt vizate de cod rosu de vijelie, tornade si grindina de mari dimensiuni. In Calarasi, potrivit imaginilor postate pe retelele sociale, se pare ca s-a si format o tornada. Codurile galben si portocaliu emise sunt valabile pana sambata la ora 10:00 , dar nici apoi nu se preconizeaza ca vom scapa de furtuni.- Un nou. Un cod rosu siilar pentru Calarasi tocmai a expirat si acolo se pare ca s-a si format o tornada. Sunt asteptate grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, posibil aspect tornadic, averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp si frecvente descarcari electrice.Sunt vizate localitatile Tandarei, Saveni, Mihail Kogalniceanu, Gura Ialomitei, Ograda, Suditi, Platonesti, Valea Ciorii, Giurgeni - din Ialomita si Victoria, Stancuta, Marasu, Bertestii de Jos - din Braila.- O noua tornada pare ca s-a format la Calarasi, potrivit imaginilor postate pe retelele de socializare.- Iata cum arata norul din care s-a dezlantuit urgia asupra- Iata imagini din, de la ora 19:00.. Ceilalti 3 copii luati de viitura sunt in continuare cautati de autoritati."A venit viitura de la Lapos si s-a umflat Cricovul Sarat.. I-a luat pe mama si cei patru copii, cu tot cu casa. Fetita de trei ani a fost gasita la aproape un kilometru distanta, de pompieri. Mama se prinsese de niste salcami si au scos-o oamenii. Am chemat imediat salvarea", a declarat primarul comunei Sangeru, Gheorghe Radu.- Unul dintre cei 4 copii luati de viitura in Prahova, o fetita de 3 ani, a fost gasita si echipele de interventie efectueaza manevre de resuscitare.- Peste 30 de locuinte au fost inundate, vineri, in comunain urma unei ploi torentiale.Probleme sunt si in Albesti Paleologu unde sunt case inundate si curti, spun pompierii.- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o atentionare, pana la 20:30.Avertizarea vizeaza localitatile Suditi, Cosambesti, Marculesti, judetul Ialomita si localitatile Dragalina si Perisoru, din judetul Calarasi.Se vor semnala grindina de mari dimensiuni, vant cu aspect tornadic, averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descarcari electrice.- Potopul s-a abatut si asupra orasului, vineri, din cauza ploilor puternice si a viiturii, calea ferata fiind acoperita de ape.Mai multe trenuri stationeaza temporar in garile de pe traseu. Este vorva de trenurile 1754, 5074, 15056 si 1576 pentru directia Bucuresti si de trenurile 5055, 1755, 5007,15003 si 1665 din directia Bucuresti pentru Buzau.- Un tren accelerat este oprit, vineri, in gara, dupa ce calea ferata a fost acoperita de aluviuni. Traficul feroviar este blocat., vineri, in. O femeie a fost salvata, dar pompierii sunt in alerta pentru a-i gasi pe copii. Prahova este sub atentionare cod portocaliu de ploi.- Iata imagini de la ora 16:00 din- Circulatia pe DN 10, in zona, este intrerupta, vineri, din cauza apei si aluviunilor, care au ajuns pe drum, pe o suprafata de cateva sute de metri, astfel ca masinile nu pot circula- Mai multe locuinte, garaje si autoturisme au fost luate, vineri, de viitura, in, iar 30 de persoane au fost evacuate. Pompierii, chemati in ajutor, nu pot ajunge din cauza drumului blocat.Reprezentantii Politiei Prahova au precizat, la randul lor, ca DC 235, care trece prin satul Laposel, este inchis momentan circulatiei, din cauza unei viituri.Din cauza precipitatiilor abundente sunt afectate si alte drumuri din judet. Pe DJ 102R, in, pe o distanta de aproximativ 2-3 km este apa pe carosabil si se circula ingreunat. La fel se circula si pe DN1 B, in zona Albesti-Valea Calugareasca, unde sunt aluviuni pe carosabil.