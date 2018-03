"Mai multe drumuri din Teleorman au fost inundate, trenurile circula cu viteza redusa".

Ziare.

Joi dimineata, si trenurile circulau cu restrictii de viteza pe sectia de cale ferata 903, Videle - Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca.Afectate de inundatii sunt si zeci de gospodarii.Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca, unde drumul european 70 este inundat pe o portiune de aproximativ o suta de metri, iar drumul judetean 503 este inundat pe un tronson cu o lungime de 200 de metri, unde apa ajunge la 40 de centimetri.De asemenea, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictii de viteza, joi dimineata, pe sectia de cale ferata 903, Videle - Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca. In aceste conditii, trenurile pot acumula intarzieri de maxim 30 de minute.In noaptea de miercuri spre joi, pompierii au incercat sa suprainalte si sa intareasca cu saci de nisip diguri deja existente, insa apa a trecut peste acestea. Zona este in continuare monitorizata de catre autoritati.Judetul Teleorman se afla, pana joi la ora 12:00, sub cod galben de inundatii.