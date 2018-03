Nivelul Dunarii se apropie de cota de inundatie in Galati si Braila

Ziare.

De asemenea, in Braila, nivelul a atins 604 centimetri, cu doar 6 centimetri sub cota de inundatie, care ar putea sa fie depasita in cursul zilei de miercuri.Potrivit lui Dumitru, debitul fluviului a ajuns in acest moment la 11.400 mc/secunda, aproape dublu fata de media anuala, de 6.700 mc/secunda."Nivelul Dunarii la Galati se apropie de cota de inundatie de 600 centimetri, dar este putin probabil ca acum sa se atinga aceasta cota in conditiile in care nivelul Dunarii ar putea chiar sa scada in urmatoarele zile, avand in vedere ca luni la statia Gruia s-a inregistrat o scadere a cotelor cu 30 centimetri", a spus Dumitru.Amintim ca in weekend Dunarea s-a revarsat la Sulina, iar apa a ajuns si intr-un cartier de locuinte Totusi, avand in vedere codul portocaliu de inundatii pe Dunare , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati a verificat 20 de agenti economici de la malul Dunarii, fiind vorba despre platforme industriale, precum porturile Port Bazinul Nou, Port Docuri - sau Santierul Naval."In urma controalelor efectuate de ISU Galati s-a constatat ca toti agentii economici au materiale cu care ar putea construi, la nevoie, diguri de aparare din saci cu nisip si au planuri de interventie in caz de inundatie", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.Cota de inundatie de 600 centimetri a fost atinsa ultima oara la Galati in 2014, cand Faleza Inferioara a Dunarii a fost inundata, iar in Santierul Naval s-a construit un dig de aparare din saci cu nisip, pe 40 de metri de-a lungul fluviului pentru ca apa sa nu patrunda in platforma industriala.