O femeie din Hunedoara a murit luata de viitura

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, trei localitati din judet au fost afectate de o ploaie puternica, marti dupa-amiaza. O femeie de 70 de ani a fost luata de ape."O femeie de 70 de ani din satul Basarabasa si-a pierdut viata dupa ce a fost surprinsa si luata de viitura in curtea casei sale. Apa a intrat in mai multe gospodarii si anexe din localitatile Pravaleni, Ciungani si Basarabasa si a afectat si un drum comunal", a transmis ISU Hunedoara.In zonele afectate de inundatii au fost trimisi 43 de pompieri ai detasamentelor Deva si Hunedoara si ai statiei Brad, care au inceput operatiunile de evacuare a apei cu doua motopompe de mare capacitate si cu sase motopompe transportabile.Timp de o ora, nordul si vestul judetului Hunedoara s-au aflat sub incidenta codului portocaliu de averse puternice Citeste si Tragedie in judetul Valcea: o fetita de 12 ani a fost luata de ape. Un salvator plecat sa o caute a disparut si el