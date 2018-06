O ploaie torentiala a inundat in cateva minute Resita. Doi copii, salvati dintr-un tomberon unde s-au adapostit

Operatiune de salvare din tomberon

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, in urma unor ploi puternice, marti au fost inregistrate inundatii in toate zonele din orasul Resita.Astfel, au fost afectate mai multe curti, beciuri si anexe gospodaresti.De asemenea, mai multe strazi au fost inundate din cauza cantitatilor mari de apa."Sunt cel putin 15 strazi afectate de inundatii in orasul Resita. Intervin in teren peste 40 de pompieri militari pentru degajarea apei", au aratat reprezentantii ISU Caras-Severin.Totodata, pe str. Canalului din Resita s-a produs o alunecare de teren care a afectat un numar de doua gospodarii.Pompierii au intervenit pentru salvarea a doi copii care s-au ascuns de ploaie intr-un tomberon, iar incuietorile s-au blocat si nu au mai putut iesi.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU "Semenic", Magdalena Tocmelea, incindentul a avut loc pe Aleea Tineretului din Resita.Aici, doi copii cu varsta de aproximativ 10 ani, care s-au ascuns de ploaie intr-un tomberon pentru plastic, dotat cu o incuietaroare care se declanseaza la inchidere si se poate deschide doar cu o cheie speciala.Judetul Caras-Severin s-a aflat, marti, sub cod galben de ploi, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice si intensificari ale vantului.