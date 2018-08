O ploaie torentiala a inundat strazile din Sfantu Gheorghe

Ziare.

ISU Covasna a informat ca pompierii au fost solicitati sa intervina in mai multe locatii din municipiul Sfantu Gheorghe. Astfel, militarii au actionat cu cinci motopompe pentru evacuarea apei din opt subsoluri afectate de inundatii.Reprezentantii ISU Covasna au precizat ca nu au fost solicitati sa intervina in alte localitati ale judetului, in afara municipiului Sfantu Gheorghe.Judetul Covasna a fost, pana la ora 17:20, sub cod portocaliu de ploi puternice, cantitatile de apa anuntate de meteorologi fiind intre 40 si 50 l/mp. Totodata, judetul se afla pana la ora 23:00 sub cod portocaliu de inundatii.