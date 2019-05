Potop in Prahova: 4 copii au fost luati de viitura, 9 trenuri sunt blocate. Furtuna se indreapta spre Bucuresti

Ziare.

Potrivit ISU Prahova, in localitatea Sangeru, viitura o suprins o femeie si patru copii."Femeia a fost salvata de un cetatean si copiii sunt cautati de catre echipajele de pompieri", anunta ISU Prahova.Sursa citata arata ca cei mici au varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani.Pentru salvarea copiilor intervin 30 de pompieri.Circulatia feroviara intre Valea Calugareasca si Ploiesti, oprita. Calea ferata e acoperita de apeDe asemenea, circulatia feroviara intre Valea Calugareasca si statia Ploiesti Est este oprita din cauza ploilor puternice si a viiturii.Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat, vineri, ca intre statiile Valea Calugareasca si Ploiesti Est nu se circula, calea ferata fiind acoperita de ape.Mai multe trenuri stationeaza temporar in garile de pe traseu. Este vorba de trenurile 1754, 5074, 15056 si 1576 pentru directia Bucuresti si de trenurile 5055, 1755, 5007,15003 si 1665 din directia Bucuresti pentru Buzau.Judetul Prahova este sub atentionare cod portocaliu de ploi si inundatii.Furtuna se apropie acum de Capitala, care de asemenea se afla sub cod portocaliu de vreme severa.