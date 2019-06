Pericol de inundatii pe Dunare: un dig risca sa cedeze in Tulcea

Ziare.

Centrul Infotrafic anunta ca, pentru a preveni aparitia unor fisuri in lucrarea de aparare impotriva inundatiilor, ca urmare a cresterii cotelor apelor Dunarii, autoritatile au instituit pe digul sosea Macin - Smardan (DN22/E87), in judetul Tulcea, restrictie de tonaj (7,5 tone)."Pe acest tronson (intre kilometrii 88 si 98) se mentine si restrictia de viteza de 70 km/ora", a transmis Infotrafic.Sursa citata a precizat ca sunt exceptate autovehiculele de pompieri, politie, SMURD, posta, precum si mijloacele auto care executa lucrari de combatere a efectelor inundatiilor.Restrictiile se mentin pana la data la care nu va mai exista pericolul degradarii digurilor.Astfel, pana in 17 iunie, este cod galben pe Dunare: sector aval Calafat - Calarasi (judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu si Calarasi).Tot cod galben este, pana in 25 iunie, pe Dunare: sector aval Calarasi si in Delta Dunarii (judetele Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Constanta si Tulcea).De asemenea, este cod portocaliu pana in 20.06.2019 ora 16:00 pe Dunare: sector aval Cernavoda - Galati (judetele Constanta, Braila, Galati si Tulcea) si in Delta Dunarii (judetul Tulcea) .