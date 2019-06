Peste 165 de locuinte si gospodarii inundate in judetul Ialomita

Ziare.

Inca din seara zilei de 31 mai, pompierii ialomiteni si autoritatile locale lucreaza la foc continuu pentru inlaturarea efectelor vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore.In tot acest timp, serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, coordonate de primarii localitatilor afectate, in cooperare cu fortele ISU Ialomita, au actionat pentru evacuarea apei acumulate din ploi din peste 80 de locuinte si 165 de curti, cu 18 utilaje si autospeciale si un efectiv de peste 70 de cadre.Situatiile de urgenta s-au produs in localitatile Saveni, Barbulesti, Tandarei, Gura Ialomitei, Platonesti, Sinesti, Marculesti, Moldoveni, Vladeni si Fierbinti Targ.In continuare, situatia cea mai sensibila se inregistreaza in comuna Saveni, unde pompierii actioneaza in acest moment in 5 locatii diferite.De asemenea, in comuna Platonesti intervine serviciul voluntar pentru situatii de urgenta pentru evacuarea apei din 4 gospodarii si pompierii din una, iar in comuna Barbulesti pompierii intervin pentru scoaterea apei din 2 curti.Situatia este in dinamica, solicitarile sunt preluate grupat, cetatenii solicitand sprijinul fortelor de interventie atat prin apel la 112, cat si direct la fata locului.Ca urmare a avertizarii hidrologice imediate COD ROSU de inundatii la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al jud. Ialomita au fost aplicate masurile pentru cresterea capacitatii operationale prin suplimentarea fortelor de interventie, iar grupa operativa a inspectoratului gestioneaza centralizat misiunile si solicitarile cetatenilor.Reprezentantii ISU Ialomita recomanda populatiei din zonele aflate sub avertizari sa evite deplasarile in zonele cursurilor de apa pentru a nu fi surprinse de eventuale viituri si sa colaboreze cu autoritatile locale si centrale in cazul in care se impune evacuarea anumitor zone.