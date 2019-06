Peste 200 de oameni, salvati sau evacuati din calea viiturilor. Zeci de localitati afectate, peste 10 mii de salvatori implicati

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, aproape 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi "au actionat in cursul noptii trecute pentru evacuarea populatiei din zone care prezentau risc de inundatii, salvarea celor aflati in pericol si limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice".MAI transmite ca au fost afectate Capitala si 76 de localitati din 25 de judete din toate regiunile tarii, mai putin Dobrogea si Maramures."In total au fost afectate, de la inceputul fenomenelor meteo periculoase pana in prezent, 650 case, 348 curti, 27 beciuri/subsoluri, 9 apartamente, 4 cladiri apartinand unor institutii publice si 2 cladiri apartinand unor agenti economici, 7 poduri/podete, 11 stalpi de electricitate si 55 de autovehicule.De asemenea, 35 de persoane au fost salvate si 173 de persoane au fost evacuate din calea viiturilor in judetele Alba, Bacau, Botosani, Iasi si Prahova", arata MAI.Foarte afectate au fost si judetele Ialomita si Ilfov."O situatie deosebita s-a inregistrat la nivelul judetului Alba, unde din cauza cantitatilor mari de precipitatii cazute intr-un interval scurt de timp s-au format scurgeri de pe versanti, fiind grav afectate 4 localitati (Pianu, Salistea, Rachita si Sebesel) . Fortele MAI au intervenit pentru salvarea a 31 de persoane, iar alte 110 s-au autoevacuat temporar.In judetul Prahova continua cautarile minorului disparut dupa ce a fost surprins de viitura impreuna cu mama si cei trei frati ai sai. Femeia a fost salvata iar ceilalti trei minori au fost gasiti decedati", mai transmite comunicatul.De asemenea, autoritatile anunta ca DN 73D, Campulung - Targoviste, este blocat in zona localitatii Boteni, din cauza alunecarilor de teren.