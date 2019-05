Vremea extrema a facut prapad: Drumuri distruse, case inundate, un copil a fost salvat dintr-o masina (Foto&Video)

Foto: ISU Bihor

Foto&Video: ISU Maramures

Au fost inregistrate probleme in 34 de localitati din judetele Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Constanta, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Salaj si Suceava.Pompierii au evacuat apa din 205 curti, 63 de subsoluri/beciuri si 40 de locuinte si au intervenit si pentru a facilita scurgerea apei din gospodarii, prin actiuni de decolmatare a santurilor, rigolelor si podetelor.ISU transmite ca, in judetul Bihor, din cauza nivelului crescut al apei, mai multe persoane s-au adapostit in autoturism sau in podul casei.Astfel, in localitatea Varciorog au fost salvati un adult care se afla pe strada in momentul manifestarii viiturii, precum si un copil aflat intr-un autoturism, iar in localitatea Hotar trei persoane adapostite in locuinta au fost evacuate de pompieri.In localitatea Viseu de Sus din judetul Maramures, ISU actioneaza cu utilaje ale autoritatilor locale pentru refacerea carosabilului pe cele trei strazi distruse partial de ape, accesul catre 120 de gospodarii realizandu-se doar pietonal.De asemenea, din cauza apei acumulate si a aluviunilor depuse pe carosabil, circulatia rutiera a fost temporar afectata pe 4 drumuri nationale (DN1/BH, DN 1F/SJ, DN 28/IS si DN 1F/SJ) si 1 drum judetean (DJ 191D/SJ), iar pe 1 drum national (DN 24C/IS) circulatia rutiera este intrerupta. Totodata, circulatia feroviara este intrerupta pe sectia de cale ferata 606 intre localitatile Pascani si Ruginoasa.Vremea va continua sa fie instabila in urmatoarele zile, ANM emitand o informare meteorologica de vreme rea valabila pana pe 3 iunie. Iata ce temperaturi vor fi in weekend A.G.