Ploile au facut ravagii in 15 judete: Case inundate, acoperisuri desprinse si masini distruse de copaci (Galerie foto)

Foto: ISU Neamt/Satu Mare

Ziare.

com

Pompierii au intervenit in 21 localitati din judetele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Caras-Severin, Constanta, Gorj, Harghita, Iasi, Mures, Neamt, Salaj, Satu Mare, Tulcea si Valcea.Acestia au evacuat apa din 5 case, 37 beciuri si peste 80 de anexe si alte spatii in care s-au produs inundatii. Totodata, din cauza vantului puternic, 4 acoperisuri au fost desprinse de pe cladiri, iar 6 copaci au fost doborati pe carosabil, fiind avariate 18 autoturisme.Cea mai grava situatie a fost in judetul Neamt, unde efectivele ISU au actionat pe toata durata noptii pentru evacuarea apei acumulate in gospodarii si pe strazile orasului Piatra Neamt.Pompierii au salvat doua persoane care au ramas blocate in autoturism dupa cresterea nivelului paraului Potocina. De asemenea, 15 persoane din zona Valeni - Piatra Neamt au fost evacuate si cazate pe timpul noptii intr-un spatiu al autoritatilor locale, urmand ca joi sa revina la casele lor.In ajutorul celor de la ISU Neamt au fost trimise mai multe echipaje din judetele Iasi, Suceava si Vaslui. Si joi dimineata, salvatorii din judetul Neamt actioneaza cu motopompele pentru evacuarea apei din gospodarii si pentru evaluarea situatiei produse in urma viiturilor de noaptea trecuta.A.G.