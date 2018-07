Ploile au lasat prapad in urma: Patru morti, sute de sinistrati, mii de gospodarii distruse (Galerie foto&Video)

Iata care este situatia in judetele cele mai afectate de furia apelor:

In toata tara, 760 de persoane au fost salvate si s-a intervenit in aproape 100 de localitati.Patru persoane, doua femei si doi barbati, au murit in urma inundatiilor. O femeie de 81 de ani, din satul Zlatunoaia, din Botosani, a murit dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabusit peste ea; un barbat care a incercat sa traverseze calare raul Doamnei din judetul Arges a murit dupa ce a fost luat de o viitura; in judetul Vrancea, o femeie de 70 de ani a fost gasita moarta in apropierea unui parau care s-a revarsat din cauza ploilor abundente si un barbat din Neamt, a carui sotie a anuntat disparitia sa sambata, a fost gasit mort duminica intr-un parau.La acest moment, mai multe drumuri sunt inca inchise din cauza inundatiilor. Traficul rutier este afectat pe cinci drumuri nationale si 13 drumuri judetene, iar traficul feroviar este intrerupt pe doua tronsoane de cale ferata, sectia 205 Babeni - Alunu la km feroviar 34+400 de metri si sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului, la Budila, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri, anunta MAI.Duminica dimineata, nu exista curent electric in cinci localitati din trei judete - Covasna, Harghita si Suceava - unde erau afectati peste 200 de consumatori.Ploile s-au mai domolit, dar sunt in continuare in vigoare avertizari de inundatie. Rauri din 14 judete, respectiv Harghita, Covasna, Brasov, Dambovita, Prahova, Ialomita, Buzau, Bacau, Neamt, Iasi,Vaslui, Vrancea, Galati si Botosani, sunt sub cod portocaliu de inundatii pana duminica la ora 16.00 "Continua misiunile pentru inlaturarea efectelor de vreme rea (evacuarea apelor din gospodarii, indiguiri, monitorizarea debitelor.) . Apele sunt in retragere", a declarat purtatorul de cuvant IGSU, Alina Moisoi, pentruUn barbat care a incercat sambata seara sa traverseze calare raul Doamnei, in localitatea Corbi din judetul Arges, ignorand avertismentele autoritatilor, a murit dupa ce a fost luat de o viitura, informeaza Mediafax. Barbatul a fost gasit in apa de catre pompieri si i s-au aplicat manevre de resuscitare timp de 45 de minute, la care, insa, nu a raspuns.Potrivit ISU Arges, nivelul apel in bazinul hidrografic superior al raului Doamnei a crescut in urma ploilor puternice, mai ales in localitatile Nucsoara, Corbi, Pietrosani, Domnesti si Darmanesti.Un barbat a carui disparitie a fost sesizata sambata de catre sotie, nevazatoare, alaturi de care culegea lemne, a fost gasit mort duminica. Salvatorii banuiesc ca barbatul a fost suprins de viituri. Cadavrul acestuia a fost gasit in paraul Cuiejdiu, dupa retragerea apelor.In total, in Neamt au fost afectate 53 de locuinte, 122 de gospodarii, 4.130 hectare de teren arabil, 119 hectare de pasune si fanete si 55 de fantani. De asemenea, apele au rupt si 6 diguri.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Neamt a fost convocat duminica dimineata pentru analizarea situatiei de pe raurile Siret si Moldova, unde s-au inregistrat cresteri ale debitelor si luare masurilor necesare, anunta MAI.In judetul Buzau locuitorii din comuna Chiliile au ramas izolati, iar autoritatile au intervenit pentru refacerea drumului comunal. Sambata seara oamenilor li s-a impartit apa potabila. Abia duminica dimineata circulatia intre Chiliile si Canesti a fost reluata partial.Mai multe localitati din Bacau au fost afectate de inundatii, drumurile fiind pline de ape.Sambata, la initiativa Crucii Rosii Bacau si cu sprijinul echipei Salvamont Bacau, s-au distribuit familiilor afectate de inundatii pe raza orasului Slanic Moldova - peste 100 pachete umanitare si apa, iar campania va continua si in zilele urmatoare.Un batran din Targu Ocna a fost salvat de jandarmi si pompieri.Peste zece ore au intervenit pompierii in comuna Vasaiesti pentru evacuarea apei din gospodariile inundate.Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a inspectat in noaptea de sambata spre duminica, dar si duminica dimineata, zona Bacel, grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).In judetul Covasna au fost evacuate 263 de persoane si bunurile acestora, precum si 49 de animale, fiind afectate 24 de localitati in total. De asemenea, au fost afectate DN 10 Brasov - Buzau, pe raza comunei Sita Buzaului, DN 11 B Targu Secuiesc - Cozmeni, unde carosabilul s-a surpat pe o distanta de cativa metri in zona localitatii Valea Seaca si DJ 121 Targu Secuiesc - Covasna, intre localitatile Catalina si Imeni, ultimele doua fiind in continuare inchise circulatiei rutiere.Duminica dimineata, efective ale Ministerului Apararii Nationale sprijina eforturile pentru gestionarea situatiilor create in zonele din judetul Covasna."Judetul Covasna ramane in atentie, acolo inca mai sunt persoane cazate in spatiile puse la dispozitie de autoritati. Domnul Arafat este acolo, la fel si inspectorul general care dimineata a fost prezent la sedinta CJSU din Neamt pentru stabilirea masurilor care se impun a fi luate in sprijinul populatiei", a declarat purtatorul de cuvant IGSU, Alina Moisoi, pentruZeci de gospodarii din Teleorman sunt si duminica dimineata sub ape, dupa ce a continuat sa ploua sambata noaptea.Pompierii din judetul Teleorman, sprijiniti de cei din Bucuresti, Giurgiu si Arges au reusit sa evacueze, in ultimele ore, apa din sute de case si gospodaririi afectate de inundatii, insa in cursul noptii a continuat sa ploua, astfel incat zeci de curti si mai multi kilometri de drumuri sunt in continuare sub ape.Cea mai afectata este comuna Tiganesti, unde in continuare sunt inundate 49 de case, 32 de anexe gospodaresti si 200 de curti. In comuna Poroschia, in satul Calomfiresti, apa acopera 120 de curti si gradini, iar 20 de anexe gospodaresti sunt inundate, in timp ce in satul Poroschia sunt in continuare afectate de viituri opt curti si sapte anexe gospodaresti. De asemenea, sunt afectate de inundatii si localitatile Orbeasca si Izvoarele.La Izvoarele, apa a fost evacuata din zonele inundate, iar duminica zeci de pompieri continua sa actioneze la Tiganesti si Poroschia, unde este nevoie de evacuarea apei din curti.Circulatia pe podul de la Milisauti, care traverseaza raul Suceava pe DN 2H, a fost interzisa din cauza pericolului de prabusire a acestuia, conform Agerpres.Pe de alta parte, din cauza scurgerilor de aluviuni de pe versanti, circulatia rutiera a ramas intrerupta temporar si pe DJ 174A pe raza localitatii Brosteni si pe DJ 177A, in zona localitatii Doroteia.Citeste si ce s-a intamplat sambata in tara din cauza inundatiilor