Ploile fac prapad: Case inundate, oameni si animale evacuate si cod rosu de inundatii (Foto&Video)

Din cauza iesirii din matca a raului, aproximativ 80 de persoane au fost evacuate si 131 s-au autoevacuat din 25 de gospodarii posibil a fi afectate, din localitatea Babeni, judetul Valcea. Atat localnicii, cat si animalele acestora vor fi duse in afara zonei de risc, a transmis IGSU.Marti la amiaza echipaje de pompieri, jandarmi si reprezentanti ai serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta actionau in localitatea Babeni la suprainaltarea malurilor, cu saci de nisip, pentru limitarea inaintarii apei catre locuinte.In judetul, echipajele intervin pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii si beciuri inundate din localitatile Alimpesti, Bengesti-Ciocadia, Hurezani, Schela, Balcesti, Novaci, Prigoria, Logresti, Pociovalistea si Danesti.In, pompierii militari au intervenit in peste 40 de gospodarii din 9 localitati: Albota, Poiana Lacului, Vedea, Costesti, Rociu, Babana, Buzoiesti, Lunca Corbului si Sapata.Amintim ca hidrologii au emis, marti dimineata, o atentionare de tip cod rosu de inundatii pe rauri din judetele Valcea, Gorj si Arges, valabila pana la ora 20:00