Ploile fac ravagii: Oameni izolati de ape, case lovite de trasnet si sute de gospodarii inundate (Video)

Teleorman: Sute de curti, case si strazi afectate de inundatii

Ziare.

com

Potrivit ISU Suceava, un arbore a cazut pe drum intre localitatile Galanesti si Voitinel.In comuna Slatina, au fost inundate zece curti, noua beciuri si doua anexe, iar la Campulung Moldovenesc doua podete au fost colmatate.In Musenita, doua anexe de gospodarii au fost lovite de trasnet si au ars.De asemenea, in localitatea Valea Moldovei, patru persoane si circa 400 de oi au ramas izolate intre ape.Initial, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a trecut peste apa 2 persoane, iar celelalte doua au ramas sa aiba grija de animale. Apoi, pompierii militari, impreuna cu lucratorii SVSU Valea Moldovei, au salvat cele doua persoane si cele aproximativ 400 de oi, care au fost trecute peste apa in siguranta.In localitatea Forasti, o masina a iesit de pe drum si a intrat intr-o curte a unei gospodarii. Cele doua persoane aflate in interior au ramas incarcerate. Acestea au fost extrase de un echipaj de descarcerare si au fost preluate pentru ingrijiri medicale de catre echipaje SMURD si SAJ, arata Mediafax.Inundatiile din ultimele ore din mai multe localitati ale judetuluilasa in urma sute de curti, case si strazi afectate. Un drum judetean a fost inchis din cauza erodarii.Potrivit datelor furnizate vineri de purtatorul de cuvant al ISU Teleorman, Adrian Gelu Dragomir, in localitatea Calomfiresti au fost inundate zece case, opt strazi si 30 de curti.In satele Laceni si Orbeasca o strada si zece curti au fost inundate, in timp ce la Tiganesti sunt 200 de curti si 63 de anexe inundate.DJ 546, care leaga Lita de Segarcea-Vale, este inchis de catre Politie, din cauza erodarii unei subtraversari.Circa 70 de familii din Jitia, judetul, au ramas izolate, la ele putandu-se ajunge doar pietonal, dupa ce apele au distrus un podet de pe drumul de acces catre localitate.La Buzau, pompierii intervin, vineri dimineata, pentru scoaterea apei din mai multe gospodarii, afectate fiind localitatile Cislau si Gheraseni, anunta News.ro.In judetul, pompierii au intervenit in ultimele ore in localitatile Gheraseni si Cislau. La Cislau, apa stransa de pe versanti si care s-a revarsat in zonele locuite a intrat intr-o casa, intr-un beci si in 6 curti. Pompierii au fost ajutati sa scoata apa mai repede din case si gospodarii si de catre reprezentantii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.