Ploile fac ravagii in tara: Drumuri nationale inchise si case inundate. Pompierii intervin pentru evacuarea apei

Botosaniul, cel mai greu incercat, pana la aceasta ora. 600 de oameni s-au mobilizat in lupta cu apele

Alte peste 100 de persoane evacuate si 6 sate ramase fara curent. Pompierii muncesc de vineri seara pentru a-i ajuta pe oameni

Mai exact, potrivit Centrului Infotrafic, nu se circula pe urmatoarele drumuri:(km 153+200 de metri), in judetul Neamt;, intre localitatile Cozmeni si Targu Secuiesc (km 22+000 - km 24+000), judetul Harghita;(intre kilometrii 237+800 de metri si 238+100 de metri);intre kilometrii 53+300 si 53+400 de metri), in judetul Vrancea.In plus,, in zona localitatii Radimna (intre kilometrii 114 si 117), in judetul Caras-Severin.Traficul este blocat din cauza acumularilor de apa pe trei drumuri judetene din Teleorman, Suceava si Bacau.Tot Centrul Infotrafic anunta ca in judetul Botosani, din cauza aluviunilor care au spalat terasamentul,Se lucreaza la repararea acestuia.ISU Botosani a transmis, sambata dimineata, ca, in urma ploilor abundente si a viiturilor formate din cauza cantitatilor mari de apa cazute in ultimele 32 de ore, au fost inundate 160 de case, anexe gospodaresti si subsoluri, iar pompierii militari si voluntari au intervenit pentru evacuarea din locuintele inundate a zece persoane, dintre care sase copii, precum si pentru salvarea altor sapte personae surprinse de ape.De asemenea, s-a intervenit pentru degajarea a 19 autoturisme care au ramas blocate in trafic in acumularile de apa, precum si pentru inlaturarea a 27 de arbori cazuti pe carosabil sau peste masini."In sprijinul populatiei au intervenit, in total, peste 600 de pompieri militari si voluntari, politisti, jandarmi si politisti de frontiera ", a spus purtatorul de cuvant al ISU Botosani, Dorina Lupu.La ora transmiterii acestei stiri pompierii botosaneni intervin, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din localitatile Iacobeni, Copalau si din orasul Saveni.Hidrologii au emis cod rosu de inundatii , sambata dimineata, pe raurile din bazinele hidrografice Tarlung - bazin mijlociu si inferior, in judetele Brasov si Covasna. Vazand ca pe raul Tarlung, in apropierea localitatii Lunca Marcusului, s-a creat o bresa in dig, ISU Covasna a inceput sa evacueze peste 100 de oameni.Alti 13 oameni au fost evacuati din calea apelor din Moinesti si Comanesti (judetul Bacau), iar sase sate din judet au ramas fara curent electric, informeaza Digi 24.Toata noaptea de vineri spre sambata au muncit mai multi pompieri din Vrancea ca sa scoata apa din gospodariile oamenilor. Ploile abundente din ultimele zile au crescut debitul paraului Balanu care si-a iesit din matca si a inundat sapte case din localitatea Bordeasca Veche. Apa a navalit cu putere, asa ca pompierii militari inca intervin pentru a o evacua. Totodata, pe parcursul noptii s-a intarit cu saci de nisip a digului de pamant existent in zona respectiva, la interventie participand si jandarmi.Pe parcursul serii si noptii trecute s-au inregistrat peste zece solicitari de evacuare a apei acumulate in gospodariilor localnicilor din Nistoresti, Gura Calitei, Tulnici, Cotesti, Marasesti si Urechesti. Practic, pompierii n-au avut vreme nici sa isi traga sufletul!Potrivit Serviciului de Gospodarire a Apelor Vrancea, vineri seara, in intervalul 18.00-21.00, s-a inregistrat un record de precipitatii, maxima inregistrata la statia hidrometrica Tulnici fiind de 71,5 l/mp.Conform reprezentantilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Tulnici, un pod care asigura legatura pe un drum comunal catre aproximativ douazeci de case din satul Coza, comuna Tulnici, a fost avariat.Ploile abundente incep sa creeze probleme si la. Pe parcursul noptii de vineri spre sambata, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 13 curti si cinci case din cartierele Lacul Dulce, Catanga si Chercea din Braila. De dimineata, o alta problema: strazile din oras au fost acoperite de ape, canalizarea nemaifacand fata cantitatilor mari de apa de ploaie.