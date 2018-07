Ploile si vijeliile au creat probleme si duminica. Iata unde a fost cel mai grav

Ziare.

com

Efectivele MAI au intervenit, in principal, pentru evacuarea apei din 16 case, 119 curti si 34 subsoluri si pentru degajarea copacilor care au fost doborati de vant si a acoperisurilor desprinse.Circulatia rutiera a fost afectata pe un drum national (DN 13 - judetul Mures) si 2 drumuri judetene (DJ 112F - judetul Brasov si DJ 107 - judetul Alba).Potrivit MAI, pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul populatiei afectate de inundatii din judetul Bacau, IGSU a dispus suplimentarea mijloacelor de interventie cu 15 motopompe dislocate de la inspectoratele pentru situatii de urgenta ale judetelor Galati, Vaslui si Braila: 7 de la ISU Galati, 5 de la ISU Vaslui si 3 de la ISU Braila.In sprijinul structurilor de interventie hunedorene, 30 de pompieri, 2 motopompe remorcabile si 4 motopompe transportabile din cadrul ISU Bihor si ISU Timis vor interveni in sprijinul populatiei afectate de inundatii din judetul Hunedoara.Cel mai afectat judet a fost Alba, unde a fost crescut nivelul de alerta la nivelul garzii de interventie Blaj din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Alba, in vederea suplimentarii fortelor care actioneaza in teren, precizeaza MAI., in localitatea Sona, au fost evacuate temporar 14 persoane, care sunt cazate in spatii puse la dispozitie de autoritatile locale. Se intervine pentru evacuarea apei din 3 case, 2 beciuri si 40 de gospodarii.De asemenea, in localitatea Veseusi, un echipaj medical care se deplasa pentru preluarea unui copil ce prezenta febra, tuse si varsaturi nu a putut ajunge din cauza viiturilor care au blocat drumul in localitatea Sona. La fata locului, s-a deplasat un echipaj de politie pentru preluarea ambulantei SAJ si indrumarea acesteia pe o ruta ocolitoare. Copilul a fost preluat de echipajul medical la ora 17,00. Pe DJ 107 in dreptul localitatii Sona traficul rutier este inchis., pompierii au intervenit in sprijinul autoritatilor si localnicilor din Valea Carbunarilor pentru degajarea apei acumulate pe un tronson din DN 13. Prin efortul comun al fortelor angrenate, s-a reusit remedierea situatiei si reluarea traficului, in conditii de normalitate. De asemenea, se intervine in localitatea Vanatori pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei si din beciurile inundate din cauza ploilor (75 de gospodarii, 25 de subsoluri si 12 case), informeaza sursa citata., in localitatea Moieciu de Sus, s-a incheiat misiunea de degajarea a drumului DJ112F unde, din cauza ploii abundente, pe carosabil cazusera pietre. Circulatia se desfasoara normal.Citeste si: Sibiul, imprejurimile si Valea Oltului sunt afectate de inundatiile aparute in urma ploilor de duminica