Ploile torentiale au facut ravagii in Sibiu. Patru judete sunt sub cod portocaliu de inundatii in urmatoarele ore

Avertizari de inundatii in patru judete

"Ca urmare a codului portocaliu de precipitatii si a ploilor torentiale din intervalul orar 14,55-16,50, pompierii sibieni au intervenit astfel: in localitatea Talmacel pentru evacuarea apei din 5 gospodarii si 2 autoturisme si un scuter mutate de viitura in albia raului; in localitatea Talmaciu, str. M.Viteazu, pentru evacuarea apei dintr-o gospodarie iar SVSU Talmaciu a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe DN7 si a unui copac cazut pe carosabil DJ 106 D Cisnadioara. In contextul existent, au fost afectate 33 PT Electrica si au fost afectati 2.434 utilizatori. S-au remediat partial si se lucreaza in continuare pentru remediere de catre SDEE Electrica", a precizat ISU Sibiu.Un numar de 16 angajati ISU Sibiu au intervenit cu autospeciale si electropompe pentru evacuarea apei."Pagube inregistrate: 2 autoturisme, 1 scuter, circa 40 de gaini si 4 caini. Momentan se lucreaza pentru extragerea apei din gospodarii si subsoluri afectate", a mai anuntat ISU Sibiu.Tot luni, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Prahova, Brasov, Harghita si Neamt, valabile pe parcursul urmatoarelor ore.Conform INHGA, pana la ora 24:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici, cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri, cu depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile din bazinul hidrografic Teleajen - afluentii de dreapta din bazinul mijlociu, judetul Prahova.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din bazinele hidrografice Crasna si Varbilau.De asemenea, pana marti, la ora 2:00, sunt posibile depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice Ghimbasel - bazin superior si mijlociu, Barsa - bazin superior amonte S.H. Zarnesti, judetul Brasov.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri din bazinul hidrografic Barsa - bazin superior.Depasiri ale Cotelor de inundatie sunt posibile, tot pana marti, la ora 2:00, si pe raurile mici din bazinul hidrografic Bistrita - afluentii de dreapta aferenti sectorului aval S.H. Brosteni - amonte confluenta cu raul Bicaz, judetele Harghita si Neamt.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinele superioare ale raurilor Borca, Dreptul, Grinties si Schit.