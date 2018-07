PNL acuza Guvernul Dancila ca a impartit banii pentru inundatii dupa culoarea politica a primarilor

Ziare.

"Modul in care Guvernul Dancila a alocat bani localitatilor afectate de fenomenele meteorologice extreme din lunile iunie si iulie reprezinta o bataie de joc, cat timp sumele au fost distribuite in functie de apartenenta politica a primarilor, nu de nevoile reale ale comunitatilor. Ceea ce s-a intamplat in judetul Bacau reprezinta o sfidare la adresa oamenilor: banii s-au dus spre primariile PSD , iar la primariile liberale nu s-a tinut cont de evaluarile realizate de comisia numita de Prefectura Bacau. O demonstratie ca, daca primarul nu are carnet rosu, nevoile oamenilor nu exista! In mai multe localitati din judetul Bacau, unde apele au facut ravagii, alocarile bugetare sunt o rusine", a declarat deputatul PNL Ionel Palar, potrivit unui comunicat de presa.El sustine ca, in judetul Bacau, la Slanic Moldova, pentru daune de 2,4 milioane de lei, s-au alocat 300.000 de lei, iar in comuna Parjol, pagubele de 3,4 milioane ar trebui rezolvate cu 460.000 de lei."Exista comune unde nu s-a dat niciun leu. Din 11 primarii liberale din judetul Bacau, afectate de inundatii, doar trei au primit cat au cerut. Este inuman sa sfidezi suferinta unor oameni, doar pentru ca primarul nu este membru PSD! Situatia cea mai revoltatoare se inregistreaza in comuna Magiresti, unde dezastrul constatat de comisie se ridica la peste la 2 milioane de lei, unde au fost afectati 13 kilometri de drum, 14 podete, 1 pod, peste 18 kilometri de constructii hidrotehnice, zeci de gospodarii. Comunei Magiresti i-a fost alocata suma de 16.000 de lei, adica a 125-a parte din necesar.O bataie de joc, in conditiile in care, in momentele de criza, primarul liberal Ionica Cada a apelat la firme care au intervenit si care au lucrat << pe caiet >>, cum s-ar spune, iar acum nu sunt bani pentru decontarea lucrarilor. Consider ca lucrurile nu pot ramane asa si solicit Guvernului Dancila sa explice care au fost criteriile in baza carora primariilor PSD din judetul Bacau li s-au alocat milioane de lei, iar comunitatile conduse de primari liberali au fost ridiculizate, cum este posibil ca acest lucru sa se mai intample inca, intr-o tara membra a Uniunii Europene, si nu intr-un stat dominat de baroni locali si de reguli subiective?Cand vom termina cu practicile abuzive, cand va invata PSD sa ia in seama nevoile comunitatilor, iar interesul public si necazul semenilor sa cantareasca mai mult decat culoarea carnetului de partid al primarului? Ceea ce se intampla in judetul Bacau este o rusine si o sfidare la adresa oamenilor", a mai spus Palar.