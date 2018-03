Pompierii incearca sa salveze persoanele surprinse de viitura pe o insula din Brasov

Ziare.

com

ISU Brasov a transmis, joi dimineata, ca au fost salvate de pe insula formata ca urmare a inundatiilor din zona Mandra - Sercaia, doua femei, doi barbati si un copil, precum si 700 dintre cele o mie de oi."Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta. Este vorba de un copil, doua femei si doi barbati. Interventia de la Mandra este inca in desfasurare. S-a reusit evacuarea a aproximativ 700 de oi. In zona mai sunt si trei barbati care au ramas cu animalele", arata ISU Brasov.Interventia este dificila din cauza faptului ca nivelul apei este in crestere.La misiunea de salvare, mai multe echipaje de pompieri actioneaza cu patru barci din cadrul ISU Brasov si alte doua trimise in sprijin de la ISU Sibiu.In judetul Brasov este cod galben de inundatii pana joi la ora 18:00.Inundatiile au creat mari probleme si in localitatea Capeni din judetul Covasna, unde trei sute de oameni au fost evacuati , miercuri seara, pentru ca exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa de Olt.