Pompierii le salvau satul de viitura, iar localnicii beau linistiti la birt (Foto)

In timp ce pompierii trebuiau sa actioneze pentru consolidarea digului, satenii stateau la birtul din sat si beau linistiti. Practic, in loc sa ii ajute, localnicii doar le daudeau indicatii cum sa ajunga in zona in care afla digul.Situatia a fost semnalata pe Facebook de Eduard Ionescu , angajat al MAI."Sa zicem ca esti pompier si esti trimis sa ajuti la consolidarea unui dig! De existenta lui depind vietile oamenilor dintr-un sat. Si te grabesti, tu si colegii tai, sa ajungeti acolo...iti mai anunti si familia ca nu vii acasa! Iar cand ajungi in satul respectiv gasesti birtul plin de oameni care...BEAU! Fara nicio grija, fara nicio treaba... doar te ghideaza spre locul unde este digul! Intreb si eu pentru tine, cel care citesti, TU CE AI FACE IN LOCUL POMPIERILOR?", a notat acesta pe reteaua de socialaizare.Acest episod s-a petrecut joi in satul Campeni, din judetul Covasna, a precizat el pentruAmintim ca in ultimele zile a fost cod rosu de inundatii in mai multe judete. Joi fusesera afectate 38 de localitati din 14 judete si aproximativ 5.000 de pompieri, jandarmi si politisti au actionat pentru a ajuta localnicii.A.G.