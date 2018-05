Potop in Pitesti: Mai multe institutii, intre care Curtea de Apel, au fost inundate

Ziare.

Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii intervin la mai multe institutii publice care au fost inundate in urma unei ploi torentiale. Echipajele ISU intervin pentru scoaterea apei la Liceul Tehnologic " Constantin Brancusi ", Sala Sporturilor si Curtea de Apel Pitesti.Potrivit sursei citate, exista foarte multe sesizari din oras, in conditiile in care a plouat mult.Pompierii au fost solicitati sa intervina si in cazul unor inundatii produse in localitatile Bradu si Stefanesti.Viceprimarul din Pitesti, Sorin Apostoliceanu, a declarat ca si angajatii Primariei intervin pentru recolmatarea canalizarii, mai multe strazi fiind inundate."A plouat timp de doua ore. A cazut grindina si o cantitate mare de apa. Inundatii sunt pe foarte multe strazi. Au refulat canalizarile, au fost ridicate capacele. Avem oameni care intervin acum sa scoata mizeriile. Si la Finante a fost inundat sediul", a declarat Apostoliceanu.