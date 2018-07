Primarii care nu sunt gasiti de pompieri cand le sunt inundate localitatile risca amenzi

Ziare.

Primul primar care risca sa fie amendat pentru ca nu a fost prezent la datorie cand i-a fost inundata comuna este cel al localitatii Altina.Potrivit lui Balcu, primarul din Altina nu a fost gasit pe timpul inundatiilor si nu a raspuns la telefon nici prefectului judetului Sibiu, Adela Muntean, si nici sefului ISU, care au fost prezenti alaturi de sateni pentru a-i ajuta."In localitatea Altina eram la cetateni in gospodarii, oameni necajiti, cu apa in case, in pivnite, in gradini. Comitetul Judetean s-a deplasat la fata locului, iar domnul primar nu a raspuns la telefon si nici nu a venit la fata locului.L-am cautat si zilele urmatoare, nu a putut fi contactat, nu a raspuns nici la SMS-uri. O sa dispun un control la fata locului. (...) O sa aplicam legea, o sa aplicam sanctiuni. Avem posibilitatea sa dam amenda si pe persoana fizica si pe institutie", a declarat Balcu, joi, intr-o conferinta de presa.El a spus ca nu este singurul primar care nu a fost alaturi de cetatenii sai cand acestia au avut casele inundate si au fost ajutati de pompieri."In realitate ne ducem la interventie si nu gasim primarii in localitate sau spun ca nu au ce sa faca pana nu am ajuns noi acolo. Nu in toate cazurile. Sunt si primari si viceprimari implicati", a adaugat seful ISU Sibiu.Colonelul Cosmin Balcu a reclamat si faptul ca primarii nu sunt interesati sa fie instruiti cum sa faca fata situatiilor de urgenta, cum sunt, spre exemplu, inundatiile. La cursurile organizate de cei de la ISU pe tema situatiilor de urgenta nu au participat pana acum nici presedintele sau vicepresedintii Consiliului Judetean Sibiu si niciun primar de municipiul din judet.Doar 11% din primarii de orase si 22% din primarii de comune din judet stiu ce sa faca in cazul unei situatii de urgenta, urmand cursul de specialitate, potrivit sefului ISU."Este cred o boala nationala sa nu avem timp de nimic. Nu avem timp sa iubim, nu avem timp sa visam, nu avem timp sa stam de vorba, in permanenta exista activitatea care urmeaza si ne gandim la telefon, la tot felul de alte lucruri decat la ceea ce facem in prezent", a mai spus Cosmin Balcu.