Romania inundata: Drumurile blocate din cauza aluviunilor si a apei de pe carosabil

Conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, drumurile pe care este afectata circulatia sunt:Tronsoane de drum national cu circulatia intrerupta- judetul Covasna: DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, in zona localitatii Catrusa;- judetul Suceava: DN2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava;- judetul Vrancea: DN 2L, in localitatea Soveja;Tronsoane de drum national cu circulatia ingreunata: 1- judetul Vaslui: DN24 Crasna - Barlad, la iesirea din localitatea Banca spre Barlad.Drumuri judetene cu circulatia intrerupta: 1- judetul Vaslui: DJ 245C, intre localitatile Baltateni si Cepesti (comuna Bacani).Drumuri judetene cu circulatia ingreunata: 4- judetul Prahova: DJ 102I Valea Doftanei - Campina (kilometrul 34+200 de metri), DJ 101S Valea Doftanei - Secaria (kilometrul 1+300 de metri);- judetul Suceava: DJ 177A, in zona localitatii Doroteia;- judetul Bacau: DJ 1162A, intre localitatile Bahna si Nicoresti, pe raza comunei Pargaresti - este permis accesul doar pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone.De asemenea, conform Centrului Infotrafic, in judetul Prahova, intre orele 07.00 si 14.00, pe DN1A, in zona kilometrilor 154+985 -155+190, pe sensul de mers Brasov - Ploiesti, se vor face lucrari de intretinere a zidului de sprijin, iar din aceasta cauza o banda va fi restrictionata.