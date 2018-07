Romania sub apa: In unele zone, situatia e catastrofala. Pompierii sunt chemati si acasa (Foto&Video)

Foto: ISU Teleorman

In plus, vestile de la meteorologi nu sunt bune, avand in vedere ca pana marti seara ne aflam sub avertizari de tip cod galben si portocaliu de ploi.Ministerul de Interne a transmis ca, in total, au fost afectate 38 localitati din 19 judete: "Efectivele ministerului afacerilor interne au intervenit, in principal, pentru evacuarea apei din 250 de gospodarii si subsoluri, decolmatarea a 8 poduri/podete si pentru degajarea copacilor care au fost doborati de vant si a acoperisurilor desprinse.Pe parcursul noptii nu s-a impus masura evacuarii preventive a altor persoane si nu sunt semnalate persoane blocate sau urgente medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor meteorologice".IGSU a transmis ca, luni dimineata, pompierii intervin in sprijinul populatiei din localitatea Voievoda, judetul, si deruleaza misiuni de evacuare a apei din gospodariile inundate din cauza ploilor.Misiuni similare executa si militarii in localitatile Bacel si Lunca Marcusului in judetulPeste 100 de pompieri cu 13 motopompe actioneaza in localitatile Apoldu de Jos, Apoldu de Sus si Ocna Sibiului,La nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta s-a dispus masura suplimentarii dispozitivelor cu cate o motopompa din cadrul ISU Hunedoara, ISU Valcea si ISU Alba.ISU a anuntat ca pentru gestionarea eficienta a interventiilor au fost suplimentate efectivele cu pompieri din turele libere.Totodata, cu sprijinul Apelor Romane, 400 m liniari de dig se vor monta pentru intarirea malului paraului Visa, in dreptul localitatii Ocna Sibiului.La Sona -, s-a intervenit pentru evacuarea apei din 5 case, 22 beciuri, 3 obiective economice, 42 de gospodarii, 30 de fantani si de pe 2 strazi. Au fost evacuate temporar 14 persoane, care au fost cazate in spatii puse la dispozitie de autoritatile locale. Peste noapte au ramas evacuate 12 persoane, celelalte 2 persoane s-au intors la locuintele lor.In localitatea Vanatori -, strada Valea Carbunarilor a fost inundata afectand un numar de 12 case, 25 de subsoluri si 75 de gospodarii. La acest moment apa s-a retras.Pe DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, din judetul Covasna, in zona localitatii Catrusa traficul este oprit. La fel si pe DN2H, judetul Suceava, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava si de DN 2L, in localitatea Soveja, judetul Vrancea.