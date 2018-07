Romania sub ape. Cod portocaliu de inundatii in 3 judete, drumuri nationale inchise si zeci de locuinte inundate

Zeci de locuinte inundate

Conform hidrologilor, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte se vor produce in continuare cresteri de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice Vedea - bazin superior amonte s.h. Valeni, Teleorman - bazin amonte s. h. Tatarastii de Sus, judetele Arges, Olt si Teleorman.Aceste bazine hidrologice se afla sub avertizare hidrologica pentru fenomene imediate, pana la ora 12:00, scrie News.ro.Zeci de locuinte si gospodarii au fost inundate, iar patru arbori si stalpi de electricitate au cazut pe carosabil in urma fenomenelor meteorologice periculoase inregistrate in noaptea de marti spre miercuri in judetul Prahova, potrivit ISU Prahova.Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit marti noaptea cu motopompe pentru evacuarea apei din opt zone, respectiv Lipanesti, Ploiesti, Strejnic, Zalhana, Baicoi, Plopeni, Barcanesti si Brazi, in urma precipitatiilor din ultimele ore.In comuna Barcanesti,. La fata locului au fost mobilizate cinci autocamioane de interventie, 5 autospeciale de stingere si 10 motopompe, cu 45 de pompieri militari care actioneaza pentru evacuarea apei. Un microbuz a fost pus la dispozitia cetatenilor pentru a fi evacuati la liceul din localitate, insa acestia refuza sa-si paraseasca locuintele.De asemenea, in zona sensului giratoriu din localitatea mentionata, carosabilul este inundat. Apa este evacuata printr-un dispozitiv care va traversa DN1 si se va scurge intr-un canal de irigatii.Traficul rutier este oprit, miercuri, pe trei drumuri nationale si se desfasoara cu dificultate pe doua, in urma inundatiilor din ultima perioada, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, miercuri dimineata, ca in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada care au dus la scurgerea aluviunilor si la acumulari de apa pe carosabil, pe trei drumuri nationale circulatia este oprita.Este vorba de, in zona localitatii Catrusa, din judetul Covasna, de DN2H, in localitatea Milisauti, pe podul de pe raul Suceava, in judetul Suceava si de DN 2L, in localitatea Soveja, judetul Vrancea.Pe, din judetul Bacau se se circula pe jumatate de cale, iar pe DN15B Poiana Largului - Targu Neamt, in zona localitatii Petru Voda, judetul Neamt, este aceeasi situatie, circulatia fiind ingreunata.Si pe doua drumuri judetene circulatia este intrerupta. Este vorba de, intre localitatile Racatau si Pincesti, judetul Bacau si de, intre localitatea Dobra, judetul Alba pana la limita cu judetul Sibiu, conform Mediafax.In judetul Prahova, din cauza apei de pe carosabil, traficul a fost deviat in comuna Barcanesti, astfel ca de la Bucuresti catre Brasov, se circula normal pe DN1 iar din Centura de Est se intra in satul Tatarani si se iese in Centura de Vest a municipiului Ploiesti, potrivit Centrului Infotrafic.Totodata, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 403 Brasov - Intorsura Buzaului este intrerupta pe raza localitatii Budila, din judetul Brasov, dupa ce podul feroviar din localitate a fost daramat de viituri. Pe aceasta sectie de cale ferata circula insa doar garniturile unui operator privat.Amintim ca marti, s-au aflat sub avertizare cod rosu de inundatii bazine hidrografice din judetele Arges, Gorj si Valcea , iar toata tara s-a aflat subt incidenta a doua atentionari de tip cod galben si portocaliu de ploi care au fost valabile pana la ora 21:00.