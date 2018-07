Trei oameni au murit luati de viitura in Tulcea

Ziare.

Salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea a fost alertati, marti, in jurul orei 20:30, printr-un apel la 112, dupa ce doi adulti si doi minori au fost luati de apele umflate ale unui parau din satul Magurele, comuna Topolog din judetul Tulcea, in timp ce incercau sa-l traverseze intr-o caruta."La fata locului au fost deplasate o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si opt subofiteri de la Statia de pompieri Babadag, un autocamion de interventie si o barca pneumatica, o autospeciala de munca operativa si sapte subofiteri", au anuntat reprezentantii ISU Tulcea.Ei au reusit sa gaseasca aproape de miezul noptii doua dintre victime, o femeie de 58 de ani si un copil de 4 ani, ambele in stop cardio-respirator.Medicii au incercat sa ii resusciteze, dar niciunul nu a raspuns manevrelor, murind.Ulterior, a fost gasit inca un copil, o fetita, de asemenea decedata.Potrivit ISU Tulcea, cele trei victime care au murit sunt o femeie de 58 de ani, o fetita de 7 ani si un baiat de 4 ani. Un barbat de 68 de ani este cautat si miercuri.